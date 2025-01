Queimaduras por água-viva

University of Illinois at Chicago;

As medusas pertencem a um grupo ao qual se dá o nome de Cnidários. Outros Cnidários incluem

Anêmonas marinhas

Corais

Hidroides (tais como a caravela portuguesa)

(Consulte também Introdução a mordidas e picadas).

Os Cnidários causam mais envenenamentos do que qualquer outro animal marinho.

Os Cnidários têm agulhas (nematocistos) sobre seus tentáculos. Um único tentáculo pode conter milhares de agulhas. A gravidade da picada depende do tipo de animal. A picada da maioria das espécies resulta em uma erupção cutânea pruriginosa e dolorosa que pode se transformar em bolhas cheias de pus que, mais tarde, acabam por rebentar. Outros sintomas podem incluir fraqueza, enjoos, dor de cabeça, dor e espasmos musculares, congestão dos olhos e do nariz, sudorese abundante e dor torácica, que pode ser agravada ao respirar. As picadas da caravela portuguesa (na América do Norte) e da cubozoa (na Austrália no Oceano Índico e Pacífico do Sul) já causaram mortes.