Picadas de moluscos

Os moluscos incluem caracóis, polvos e lulas, e bivalves (como amêijoas, ostras e vieiras). Alguns são venenosos.

Os caramujos são uma causa rara de envenenamento entre mergulhadores e colecionadores de conchas no Oceano Índico e Pacífico. O caramujo injeta seu veneno através de um dente tipo arpão quando manuseado agressivamente (por exemplo, durante limpeza da concha ou quando colocado em um bolso). O veneno pode causar paralisia temporária que, em raras ocasiões, é fatal.

O gastrópode cônico da Califórnia (Conus californicus) é o único conídeo perigoso conhecido que habita as águas norte-americanas. Está presente em águas do leste do Oceano Pacífico. Sua picada pode provocar dor, inchaço, vermelhidão e dormência na zona da picada e, raramente, pode ser seguida de dificuldade para falar, visão embaçada, paralisia muscular, insuficiência respiratória e pressão arterial baixa.

As mordidas de polvos norte-americanos raramente são sérias. No entanto, a mordida do polvo de anéis azuis (que se encontra nas águas australianas) ainda que de forma indolor, origina fraqueza e uma paralisia que pode ser mortal.

(Consulte também Introdução a mordidas e picadas).