Picadas de escorpiões

As picadas dos escorpiões norte-americanos raramente são sérias e costumam originar dor, inchaço mínimo, sensibilidade e calor no local da picada. Contudo, o escorpião-casca (Centruroides exilicauda ou C. sculpturatus), presente no Arizona, no Novo México e no lado californiano do Rio do Colorado, tem uma picada muito mais tóxica. A picada é dolorosa e, em certos casos, provoca inchaço ou formigamento na zona circundante. O surgimento de sintomas sérios é mais comum em crianças, sendo que estes incluem

Movimentos anômalos da cabeça, dos olhos e do pescoço

Aumento da produção de saliva

Sudorese

Inquietação

Algumas pessoas desenvolvem movimentos musculares involuntários e espasmódicos graves e pressão arterial muito alta. A pessoa poderá ter dificuldades em respirar.

Escorpião Imagem Imagem cedida por cortesia da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

