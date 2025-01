University of Illinois at Chicago;

Quase todas as aranhas são peçonhentas. Contudo, a maior parte das espécies tem presas curtas ou frágeis demais para atravessar a pele humana. Embora pelo menos 60 espécies nos Estados Unidos tenham sido implicadas em picadas a pessoas, as lesões sérias são provocadas principalmente por apenas dois tipos de aranhas:

A viúva negra

A aranha castanha (reclusa castanha, loxósceles ou aranha violino)

Picadas de viúva-negra Imagem Foto cedida por cortesia de Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

As aranhas castanhas encontram-se no meio oeste e na parte centro-sul dos Estados Unidos, não nos estados costeiros e fronteiriços canadianos, exceto quando importadas juntamente com vestuário ou bagagem. As viúvas negras podem ser encontradas pelos Estados Unidos. Embora algumas tarântulas sejam consideradas perigosas, suas picadas não provocam lesões sérias. As picadas de aranha causam poucas mortes e mais frequentemente em crianças.

As lesões sérias por picadas de aranhas podem incluir feridas graves causadas pelo veneno das aranhas castanhas, o qual destrói tecidos, e por envenenamento generalizado causado pelo veneno neurotóxico de viúvas negras.

As feridas que a pessoa suspeita terem sido causadas pela aranha castanha são frequentemente causadas por outros problemas, alguns potencialmente mais sérios.

As picadas de aranhas castanhas são tratadas com cuidados da ferida.

As picadas de viúvas negras são tratadas aliviando os sintomas e, por vezes, administrando um antídoto.

Aranha marrom reclusa Imagem Foto cedida por cortesia de Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

Sintomas de picadas de aranha A picada de uma viúva negra costuma causar uma dor aguda, semelhante a uma picada de agulha, seguida de uma dor surda que, por vezes, provoca inchaço na zona que rodeia a dentada. Ocorrem igualmente cãibras e rigidez muscular, que podem ser intensas e surgir no abdome ou nos ombros, nas costas ou no peito. Outros sintomas podem incluir enjoos, vômitos, sudorese, inquietação, ansiedade, dor de cabeça, queda e inflamação das pálpebras, erupção cutânea e coceira, problemas respiratórios graves, aumento da produção de saliva e fraqueza. Você sabia que... Picada de aranha reclusa castanha Imagem A foto é cortesia do Dr. Thomas Arnold. A picada de uma aranha castanha pode causar pouca ou nenhuma dor imediata, mas ao fim de uma hora, provoca dor na área ao redor da picada. A dor pode ser intensa e afetar a totalidade da zona ferida, que pode se tornar avermelhada e contundida e apresentar coceira. O restante do corpo também pode apresentar coceira. Em seguida, forma-se uma bolha rodeada de uma área contundida ou avermelhada mais saliente, assemelhando-se a uma auréola. Depois, o tamanho da bolha aumenta, fica cheia de sangue e, posteriormente, se rompe, o que leva à formação de uma lesão aberta (úlcera) seguida de uma cicatriz espessa preta (escara) que pode deixar uma grande cicatriz em forma de cratera. Excepcionalmente, podem surgir náusea, vômitos, dores, fadiga, calafrios, sudorese, alterações sanguíneas e insuficiência renal.

Diagnóstico de picadas de aranha Avaliação médica

Se possível, identificação da aranha Não é possível identificar uma determinada aranha a partir da marca que sua picada deixou. Desta forma, um diagnóstico específico apenas pode ser confirmado se foi possível identificar a espécie da aranha. As viúvas negras são identificadas por meio de uma mancha vermelha ou laranja no abdômen, em forma de ampulheta. As aranhas castanhas têm uma marca em forma de violino na zona posterior. Contudo, estas marcas identificadoras podem ser difíceis de distinguir e a aranha raramente é recuperada intacta, pelo que o diagnóstico é geralmente incerto e baseia-se nos sintomas. Muitas pessoas confundem infecções da pele, algumas potencialmente sérias (tais como infecções Staphylococcus aureus resistente à meticilina [SARM]) ou outros distúrbios com picadas de aranhas.