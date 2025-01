University of Illinois at Chicago;

As picadas de abelhas, vespas e vespões são comuns nos Estados Unidos. Algumas formigas também picam.

As picadas de abelhas, vespas, vespões e formigas geralmente causam dor, vermelhidão na pele, inchaço e coceira.

As reações alérgicas não são comuns, mas podem ser sérias.

Os ferrões devem ser removidos e os sintomas podem ser aliviados com um creme ou uma pomada.

(Consulte também Introdução a mordidas e picadas).

Uma pessoa normal pode seguramente tolerar 10 picadas por quilo de peso corporal. Isso significa que um adulto poderia suportar mais de 1.000 picadas, ao passo que 500 picadas poderiam matar uma criança. No entanto, em uma pessoa alérgica a essas picadas, uma só picada pode provocar a morte devido a uma reação anafilática (uma reação alérgica com risco à vida, na qual a pressão arterial cai e as vias respiratórias se fecham).

Abelha Imagem Imagem cedida por cortesia de Dr. Justin Kaplan.

Nos Estados Unidos, o número de mortes originadas por picadas de abelhas é 3 a 4 vezes superior ao causado por mordidas de serpentes. Um tipo mais agressivo de abelha, chamado abelha africanizada (abelha assassina), alcançou os estados do sul e alguns estados do sudoeste da América do Sul. Ao atacar suas vítimas em grandes enxames, essas abelhas dão lugar a uma reação muito mais grave do que as das demais espécies.

No sul dos Estados Unidos, especialmente na região do Golfo, as formigas‑de‑fogo picam até cerca de 40% dos habitantes de regiões infestadas todos os anos, causando pelo menos 30 mortes.

Sintomas As picadas de abelha, vespa e vespão causam dor imediata e uma área vermelha, inchada e, por vezes, pruriginosa ao longo de cerca de 1 cm. Em algumas pessoas, a área inflamada atinge um diâmetro de até 5 cm ou mais nos próximos 2 ou 3 dias. Esse edema é confundido, algumas vezes, com uma infecção, situação que raramente ocorre após a picada de uma abelha. As reações alérgicas podem causar erupção cutânea, coceira generalizada, respiração sibilante, dificuldade em respirar e choque. Reação à picada de vespa Imagem ALAN SIRULNIKOFF/SCIENCE PHOTO LIBRARY A picada da formiga-de-fogo costuma originar imediatamente dor e a área fica vermelha e inflamada, sintomas que desaparecem num período de 45 minutos. Nesse momento, forma-se uma bolha que rebenta em 2 a 3 dias e é habitual a área ficar infectada. Em alguns casos, em vez de uma bolha, forma-se uma área vermelha e inflamada que provoca prurido. Alguns nervos isolados podem ficar inflamados, e convulsões podem ocorrer em pessoas que tiveram um grande número de picadas.