Mordidas de serpentes

A perna ou o braço mordido é posicionado ao nível do coração ou acima e é imobilizado, e as roupas apertadas e joias são retiradas.

Antídoto

Os primeiros socorros podem ser úteis antes de a assistência médica chegar ao local. Uma pessoa afetada pela mordida de uma serpente venenosa deve ficar afastada do alcance da serpente, manter-se o mais relaxada e quieta possível e dirigir-se à unidade médica mais próxima.

O membro mordido deve ser imobilizado frouxamente e deve ser posicionado mais ou menos na altura do coração ou acima. Anéis, relógios de pulso e roupa apertada que estejam na zona da dentada devem ser retirados. É conveniente evitar o álcool e a cafeína. É desaconselhada a aplicação de garrotes, sacos de gelo e a abertura da mordida com um corte, pois essas ações são potencialmente prejudiciais. A aplicação de sucção para remover o veneno é inútil.

Se não foi injetado nenhum veneno, o tratamento é o mesmo que se aplica a qualquer ferida por perfuração.

O antídoto para o veneno (antídoto) é a parte mais importante do tratamento caso tenha sido injetado veneno e caso os sintomas indiquem a existência de uma mordida séria. O antídoto contém anticorpos que neutralizam os efeitos tóxicos do veneno. É importante elevar a extremidade assim que o antídoto é iniciado para minimizar o edema local. A eficácia do antídoto depende de quão cedo ele for administrado. O antídoto é mais eficaz quando é administrado dentro de um curto período após uma mordida de serpente. Este é administrado por via intravenosa.

Nos Estados Unidos, está disponível um antídoto para todas as serpentes venenosas nativas.

É necessário tratamento em uma unidade de cuidados intensivos para pessoas que sofreram um envenenamento grave. A pessoa é monitorada de perto e as complicações do envenenamento são tratadas. Pessoas que sofrem de pressão arterial baixa recebem líquidos por via intravenosa. Se a pessoa afetada apresentar problemas de coagulação do sangue, deve ser administrado um antídoto adicional, plasma fresco congelado, fatores de coagulação concentrados (crioprecipitado) ou transfusões de plaquetas.

O prognóstico depende da idade da pessoa e do seu estado geral de saúde, assim como da localização e do conteúdo venenoso da dentada. Quase todas as pessoas mordidas por uma serpente peçonhenta sobrevivem se forem tratadas a tempo com quantidades adequadas de soro antiofídico.