Mordidas de jacarés, crocodilos e iguanas

As mordidas de jacarés e crocodilos geralmente resultam da manipulação do animal. Contudo, raramente, a pessoa pode ser mordida por jacarés e crocodilos em um meio selvagem. Apesar de as mordidas de crocodilo e jacaré não conterem veneno, estas são frequentemente muito graves.

As mordidas de crocodilo e jacaré são geralmente lesões sérias. Os médicos devem estancar o sangramento. Em seguida, as feridas são limpas e o tecido gravemente danificado é removido. Visto que é muito provável que as mordidas de jacarés e crocodilos fiquem infetadas, são geralmente administrados antibióticos à pessoa.