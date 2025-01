Mordidas de carrapato

University of Illinois at Chicago;

Os carrapatos, assim como ácaros, estão intimamente relacionados a aranhas. Esses seres diminutos, às vezes transportados como parasitas nos corpos de humanos e de animais, podem transmitir doenças a humanos.

(Consulte também Introdução a mordidas e picadas).

Os carrapatos são portadores de muitas doenças. Por exemplo, os carrapatos de veado podem ser portadores das bactérias que causam a doença de Lyme ou dos protozoários que causam a babesiose. Outros tipos de carrapatos podem ser portadores das bactérias que causam a febre maculosa das Montanhas Rochosas ou a ehrlichiose.

Ixodes scapularis (doença de Lyme) Imagem Imagem cedida por cortesia de James Gathany, por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

As picadas do carrapato pajaroello (Ornithodoros coriaceus), que se encontra no México e no sudoeste dos Estados Unidos, produzem bolhas cheias de pus que, ao estourar, deixam feridas que se transformam posteriormente em crostas (escaras).

Carrapato mordendo uma pessoa Imagem © Springer Science+Business Media

A maioria das picadas de carrapatos não transmite doença e é indolor. No entanto, muitas vezes elas causam a formação de um caroço vermelho e coceira no local da picada e podem provocar reações cutâneas alérgicas em certas pessoas.

Paralisia causada por picadas de carrapato Na América do Norte, algumas espécies de carrapato segregam uma toxina em sua saliva que causa paralisia por picada de carrapato. Uma pessoa com paralisia por picada de carrapato sente-se fraca e cansada. Algumas pessoas ficam inquietas, fracas e irritáveis. Após alguns dias, desenvolve-se uma paralisia progressiva, que sobre geralmente a partir das pernas. Os músculos que controlam a respiração podem também ficar paralisados. A paralisia por picada de carrapato é curada rapidamente encontrando e removendo o(s) carrapato(s). Se houver dificuldade em respirar, poderá ser necessário oxigenoterapia ou um ventilador mecânico para ajudar na respiração.