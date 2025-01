Mordidas de animais

Limpeza da ferida

Às vezes antibióticos

Após receberem tratamento de primeiros socorros rotineiro, as pessoas que foram mordidas por um animal devem consultar um médico imediatamente. O dono do animal agressor deve prendê-lo, na medida do possível. Se o animal estiver solto, a pessoa que foi mordida não deve tentar capturá-lo. A polícia deve ser notificada para que as devidas autoridades possam observar o animal, para verificar a presença de sinais de raiva.

Os médicos limpam a mordida do animal imergindo a ferida em água salgada estéril (salina) e limpando-a com sabão e água. Em certos casos, o tecido da extremidade da lesão provocada pela mordida é recortado, sobretudo se estiver pisado ou rasgado.

As lesões por dentada na face são cirurgicamente fechadas (suturadas). No entanto, as lesões nas mãos, sejam pequenas, perfurantes ou causadas por mordida não são suturadas.

Às vezes são administrados antibióticos para prevenir infecções. Nos casos de dentadas infectadas, pode ser necessário, por vezes, proceder-se à administração de antibióticos por via intravenosa, drenagem cirúrgica ou ambas.