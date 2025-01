Mordidas de ácaro

Medicamentos antipruriginosos, às vezes antibióticos ou aplicação de permetrina ou lindano

São usados cremes corticosteroides ou anti-histamínicos tomados por via oral para controlar a coceira. São administrados antibióticos por via oral se os ácaros tiverem se enterrado sob a pele. A sarna é tratada com a aplicação de cremes contendo permetrina ou uma solução de lindano. Por vezes, é usado um creme contendo um corticosteroide durante alguns dias para reduzir a coceira. Se for utilizada permetrina ou lindano, estes são administrados antes do corticosteroide.