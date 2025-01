Mordida humana

Limpeza da ferida

Antibióticos

As mordidas do animal são limpas imergindo a ferida em água salgada estéril (salina) e limpando-a com sabão e água.

Por vezes, as partes seccionadas podem ser novamente fixas. As partes seccionadas devem ser envolvidas em uma toalha de papel ou pano úmido e seladas em um saco de plástico. O saco fechado deve ser colocado em um segundo saco com gelo. As partes seccionadas não devem ser colocadas diretamente em gelo ou submersas em água.

As rupturas, exceto as que envolvem a mão e as que ocorreram há muitas horas atrás, são frequentemente fechadas por cirurgia.

Devem ser administrados antibióticos por via oral à maioria das pessoas que tenham sido vítimas de mordidas humanas, cuja pele esteja rasgada, para prevenir infecção. As mordidas infectadas são tratadas com antibióticos e, frequentemente, devem ser abertas cirurgicamente para retirar objetos estranhos (por exemplo, um dente quebrado) e limpar a lesão. Às vezes, um estudo por imagem, como uma radiografia ou ultrassonografia, também é feito para localizar objetos estranhos escondidos.

Se uma mordida resultante de luta ficar infectada, pode ser necessário hospitalização para administração de antibióticos intravenosos.

Caso se saiba ou haja a suspeita de que a pessoa responsável pela dentada sofre de uma doença que possa ser transmitida pela mordida, pode ser necessário proceder-se a um tratamento preventivo.