Introdução a mordidas e picadas

Muitos animais, incluindo os seres humanos, mordem quando estão assustados ou quando são provocados. Outras incluem

As mordidas podem provocar lesões, que vão desde escoriações superficiais até ferimentos extensos, que ficam frequentemente infectados com bactérias da boca do animal que mordeu ou picou.

Certos animais, insetos e artrópodes podem injetar veneno através de determinadas partes da boca ou por meio de um ferrão. A toxicidade desses venenos pode oscilar entre leve e potencialmente mortal. Mesmo os venenos ligeiramente tóxicos podem originar reações alérgicas sérias. Criaturas conhecidas por suas picadas ardidas incluem

Os médicos diagnosticam a maioria das mordidas e picadas falando com a pessoa e examinando-a. Se a ferida for profunda, são realizados exames de raios-X e outros estudos de diagnóstico por imagem para verificar a presença de dentes ou outros materiais estranhos ocultos. A forma mais eficaz de prevenir a infecção e a cicatrização é a limpeza e o devido cuidado da ferida, que deve ser feito o mais rápido possível. Os médicos geralmente perguntam sobre o histórico de vacina antitetânica da pessoa. Se necessário, uma dose de reforço é administrada.