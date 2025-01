Ferroadas de arraias

University of Illinois at Chicago;

As arraias têm veneno nos espinhos situados na parte posterior da cauda. As lesões costumam ocorrer quando uma pessoa pisa uma arraia (que costuma estar enterrada na areia) ao caminhar em águas marinhas pouco profundas. A arraia lança a sua cauda e crava os espinhos no pé ou na perna da pessoa, libertando o veneno. É possível que permaneçam fragmentos do revestimento da cauda na lesão, aumentando o risco de infecção.

Arraia Imagem A foto é cortesia do Dr. Thomas Arnold.

Geralmente, a lesão provocada pelo espinho de uma arraia é irregular e sangra abundantemente. A dor é imediata e intensa, apesar de diminuir aos poucos num período de 6 a 48 horas. Muitas pessoas com estas feridas experienciam desmaios, fraqueza, enjoos e ansiedade. Sintomas como vômitos, diarreia, sudorese, espasmos generalizados, dificuldade respiratória e morte são menos comuns.

