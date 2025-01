Luxações dos ossos da mão

Quando um dos ossos cárpicos é deslocado, o pulso e a palma da mão ficam doloridos. As pessoas não conseguem mover o pulso e a mão normalmente. O pulso geralmente parece disforme e a mão incha.

Os dedos podem formigar e parecer dormentes, pois o osso deslocado exerce pressão no túnel do carpo (uma passagem estreita de tecido fibroso) e nos nervos e vasos sanguíneos que ele contém (causando sintomas da síndrome do túnel do carpo). O fornecimento de sangue para os ossos do pulso pode ser reduzido ou interrompido, e o tecido ósseo pode morrer. Com o passar do tempo, a articulação do pulso pode se deteriorar, causando artrite incapacitante.