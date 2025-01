Luxações dos dedos

Tratamento de uma luxação do dedo

A manipulação ou cirurgia recoloca os ossos no lugar

Uma tala

Para tratar a maioria das luxações de dedo, os médicos injetam um anestésico na base do dedo afetado, e os ossos do dedo são recolocados no lugar (chamado redução).

Geralmente, a redução é feita sem cirurgia (redução fechada). Todavia, a cirurgia pode ser necessária, por exemplo, quando

Os médicos não conseguirem endireitar o dedo manualmente.

A articulação permanecer instável depois de ter sido endireitada manualmente.

As pessoas também tiverem uma fratura grande.

Depois que articulação for recolocada no lugar, os médicos movem delicadamente o dedo em várias direções para determinar a extensão dos danos nos ligamentos. Geralmente, aplica-se uma tala e ela costuma ser usada por cerca de três semanas.