Luxação do ombro

O tratamento das luxações do ombro consiste em recolocar a articulação no lugar (redução). Antes desta manobra, as pessoas muitas vezes recebem um sedativo, analgésicos fortes e/ou injeção de anestésico na articulação, mas elas permanecem conscientes. Muitas técnicas, como as técnicas Davos ou Hennepin, podem ser empregadas sem o uso de sedativos, mas elas exigem tempo (vários minutos) até que os músculos afetados relaxem o suficiente para que o ombro possa ser reduzido.

Há várias maneiras de recolocar o ombro no lugar. Incluem

Rotação externa: um exemplo é a técnica de Hennepin. O profissional flexiona o braço no cotovelo e, em seguida, lentamente roda o braço distanciando-se do corpo.

Manipulação da escápula (escapular): Esta manobra pode ser feita com a pessoa sentada ou deitada. O profissional de saúde move a extremidade inferior da escápula em direção à coluna. Um assistente puxa, rotaciona e pode aplicar uma pressão suave ao braço.

Técnica (de massagem) de Cunningham: o profissional se senta em frente à pessoa e coloca a mão da pessoa no ombro do profissional. Em seguida, ele massageia os músculos da parte superior do braço e do ombro e pede à pessoa para relaxar e encolher os ombros de volta, tentando fazer com que as escápulas encostem uma na outra. A massagem ajuda os músculos a relaxarem, para que a pessoa possa ter o ombro encaixado de volta no lugar.

Técnica de Davos (autorredução): A pessoa senta em uma cama, dobra o joelho no lado do ombro afetado e coloca o pé sobre a cama. A pessoa fecha as mãos na frente do joelho, com os cotovelos próximos à coxa, e o profissional envolve as mãos da pessoa com uma tira elástica, amarrando as mãos uma à outra e ao joelho, para manter as mãos na posição. O profissional então senta-se sobre o pé da pessoa e a instrui a inclinar a cabeça para trás. Ao inclinar a cabeça para trás, a pessoa exerce pressão sobre o ombro luxado, o que ajuda a colocá-lo de volta ao lugar.

Técnica de Stimson (pesos pendurados): A pessoa se deita de bruços sobre uma cama, com o braço do ombro luxado pendurado na lateral da cama. O profissional prende pesos ao pulso da pessoa. Depois de cerca de 30 minutos, os músculos do ombro geralmente relaxam o suficiente para que o ombro seja recolocado no lugar.