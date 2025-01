Síndrome do piriforme é a compressão do nervo ciático pelo músculo piriforme (um músculo achatado das nádegas localizado próximo ao quadril) causando dor nas nádegas e ocasionalmente ciática.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões provocadas por esportes).

O músculo piriforme se estende da superfície pélvica do osso triangular grande na base da coluna (sacro ou cóccix) até a proeminência óssea (trocânter) na extremidade superior do osso da coxa (fêmur). Ao correr ou sentar, este músculo pode comprimir o nervo ciático no local em que ele surge debaixo do piriforme para passar sobre os músculos rotadores do quadril. A síndrome do piriforme é incomum.

Sintomas de síndrome do piriforme Uma dor crônica persistente, formigamento ou dormência começa nas nádegas e pode descer pela parte posterior inteira da coxa e panturrilha e, às vezes, para os pés. A dor piora quando o piriforme é pressionado contra o nervo ciático (por exemplo, ao sentar em um vaso sanitário, assento de carro ou assento estreito de bicicleta ou ao correr).

Diagnóstico de síndrome do piriforme Avaliação médica Os médicos diagnosticam a síndrome do piriforme com base nos sintomas da pessoa e nos resultados de um exame físico. Os médicos podem movimentar a perna ou pedir à pessoa que a dobre, pois a síndrome do piriforme é diagnosticada quando determinados movimentos causam dor.