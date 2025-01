Ruptura do lábio glenoidal

O lábio glenoidal, que protege e ajuda a estabilizar a articulação do ombro, pode romper como resultado de uma lesão.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões provocadas por esportes).

Os ombros são articulações tipo bola e encaixe, que permitem que os braços tenham um movimento de rotação para dentro e para fora e que se movimentem para frente, para trás e para os lados (consulte Anatomia do ombro). O ombro tende a ser instável. Este já foi comparado a uma bola de golfe colocada em um pino, pois o encaixe (osso glenoide) é muito superficial e pequeno em comparação com o tamanho da bola (cabeça do úmero). Para aumentar a estabilidade, o encaixe é aprofundado pelo labrum, um material granuloso fixo à volta do lábio do osso glenoide. O labrum pode romper durante a prática de atividades esportivas, especialmente durante esportes de lançamento, ou como resultado de uma queda sobre um braço esticado.

Quando existe uma ruptura do labrum, o atleta sente uma dor intensa no ombro durante o movimento, por exemplo, ao lançar uma bola de beisebol. Este desconforto pode ser acompanhado por uma sensação de estalido ou golpe e uma sensação de prisão no ombro.

Pode ser necessário realizar um exame de imagem por ressonância magnética (RM) para fazer o diagnóstico.

A fisioterapia é o tratamento inicial mais frequente. Se os sintomas não desaparecerem, é geralmente necessário realizar uma reparação cirúrgica.