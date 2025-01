Lesões dos ombros

As lesões do manguito rotador são as lesões mais frequentes dos ombros. (Para fraturas do osso superior do braço, consulte Fraturas do braço. Consulte também Considerações gerais sobre lesões provocadas por esportes.)

Anatomia de uma articulação do ombro

Vistas do ombro Ombro (vista frontal) Ombro (vista da parte posterior) Ombro (vista frontal) Ombro (vista da parte posterior)

O ombro é uma articulação de bola e encaixe (da mesma forma que a articulação do quadril). A bola no alto (cabeça) do osso do braço (úmero) se acomoda no encaixe (cavidade glenoide) da omoplata (escápula) e a articulação tipo bola e encaixe permite que o braço se movimente em todas as direções. O manguito rotador são os músculos que fixam a escápula à cabeça do úmero. O manguito rotador fortalece a articulação do ombro e ajuda a girar o braço.

Articulação do ombro Vídeo

O labrum glenoidal é uma aba de tecido conjuntivo resistente na orla do encaixe (cavidade glenoide) da articulação do ombro. O labrum ajuda a manter a bola firme no encaixe.

Quando as pessoas sofrem lesão no ombro, muitas vezes os médicos conseguem diagnosticar o problema com base no exame físico. No entanto, às vezes também é necessário realizar uma radiografia ou ressonância magnética (RM).

Muitas lesões no ombro saram com repouso seguido de exercícios de reabilitação. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINE, como o ibuprofeno) podem também ser usados para alívio da dor de curto prazo (por até 72 horas). Se a dor persistir por mais de 72 horas, a pessoa deve ser encaminhada a um especialista para determinar se um tratamento adicional (por exemplo, injeção de corticosteroide ou cirurgia) é necessário.