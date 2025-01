A epicondilite medial é a inflamação dos tendões dos músculos que flexionam ou dobram a palma da mão em direção ao pulso causando dor na parte interior do cotovelo e do antebraço.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões provocadas por esportes).

A causa é geralmente uma atividade que envolve uma flexão intensa e repetida do pulso em direção à palma.

O repouso, a aplicação de gelo e a administração de analgésicos ajudam a aliviar as dores.

Quando a dor desaparece, são realizados exercícios de fortalecimento e alongamento para ajudar a prevenir a recorrência da lesão.

Esta lesão é causada pela flexão do pulso contra resistência em direção à palma da mão repetidamente (consulte a figura Quando o cotovelo dói). Entre os fatores que provocam esta lesão, contam-se os seguintes: um serviço muito forte no tênis, um lançamento de bola com excessiva rotação da mão, o uso de bolas pesadas ou molhadas, o uso de raquete demasiadamente pesada, com cabo excessivamente curto ou com as cordas demasiadamente tensas; no beisebol, o lançamento de uma bola; e o lançamento de um dardo. A falta de técnica ao bater na bola durante a prática de golfe pode causar esta inflamação, o que explica o termo cotovelo de golfista. A lesão ocorre durante o batimento por cima e consiste basicamente em trazer o taco com o braço direito (golfista destro) desde o topo da tacada, exercendo uma pressão extrema nos músculos flexores do cotovelo direito, em vez de puxar o taco para baixo com o braço esquerdo e o corpo. As atividades não esportivas que podem causar epicondilite medial incluem alvenaria, martelagem e tipagem.

A dor é sentida na parte interna do cotovelo e do antebraço. A dor é mais intensa quando a palma da mão é movida em direção ao pulso.

Diagnóstico de epicondilite medial Avaliação médica Os médicos estabelecem o diagnóstico com base nos sintomas e no resultado de um exame. O médico pede à pessoa para se sentar em uma cadeira com o braço lesionado colocado sobre uma mesa, com a palma da mão virada para cima. O médico pressiona o pulso para baixo e pede à pessoa para levantar a mão dobrando o pulso. Uma pessoa com epicondilite medial sente dor na parte interna do cotovelo.