Dedo de jersey (avulsão do tendão flexor profundo; dedo de rugby) Por Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI Paul L. Liebert , MD , Revisado/Corrigido: nov. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O dedo de jersey ocorre quando o dedo dobrado de um atleta fica preso na camisa do jogador adversário (jersey), e esse dedo é então estendido de modo abrupto quando o adversário se afasta repentinamente. O tendão, que está sendo puxado em duas direções de uma vez, pode soltar-se do osso na ponta do dedo. Às vezes, um fragmento de osso também é arrancado.

A lesão ocorre principalmente no futebol americano, no rúgbi e em outros esportes de contato intenso. O dedo anelar é lesionado em cerca de 75% dos casos. (Consulte também Dedo em martelo.) Causas do dedo de Jersey Os tendões que se originam no antebraço controlam a capacidade do dedo de agarrar coisas. Um desses tendões (flexor digital profundo [FDP]) flexiona a ponta do dedo (em direção à palma da mão). No dedo de jersey, o tendão que prende o FDP ao osso é arrancado de seu ponto de fixação perto da ponta do dedo. Um pequeno fragmento de osso pode se romper. Sintomas do dedo de jersey O dedo lesionado não consegue flexionar na ponta. As outras articulações não são afetadas. A ponta do dedo fica dolorida ao toque e pode ficar inchada. O dedo afetado permanece ligeiramente mais estendido (curvado para o lado oposto da palma) do que os outros dedos da mão na posição de repouso. Diagnóstico do dedo de jersey Avaliação médica

Radiografia Os médicos avaliam cuidadosamente a capacidade da pessoa de flexionar a ponta do dedo. Eles fazem radiografias do dedo para determinar se o tendão se rompeu de algum osso. Tratamento do dedo de jersey Cirurgia O reparo cirúrgico do tendão é necessário para restaurar a capacidade de flexionar a ponta do dedo. Tal cirurgia é geralmente melhor realizada por um especialista em mãos.