Lesões teciduais não congelantes causadas pelo frio

Frieira (eritema pérnio) (Dedo) Imagem © Springer Science+Business Media

As frieiras (eritema pérnio) são reações incomuns que podem ocorrer com exposição repetida ao frio seco. Os sintomas incluem coceira, dor, vermelhidão, inchaço e, em casos raros, áreas descoloridas ou bolhas na parte afetada (geralmente a frente da parte inferior da perna ou a extremidade superior dos dedos da mão). A situação é incômoda e recorrente, mas não é séria. O melhor tratamento consiste em prevenir a exposição ao frio. Nifedipino, limaprosta ou corticosteroides, tomados por via oral, às vezes aliviam os sintomas. Evitar a nicotina pode ajudar.