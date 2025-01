Considerações gerais sobre lesões provocadas pelo frio

University of Louisville School of Medicine

A pele e os tecidos subjacentes são mantidos numa temperatura constante (aproximadamente 37 °C ou 98,6 °F) pela circulação sanguínea e outros mecanismos. O sangue obtém o seu calor principalmente da energia que as células libertam quando processam os alimentos (metabolizam), havendo a necessidade de um fornecimento estável de alimentos e de oxigênio. Para um bom funcionamento de todas as células e dos tecidos do organismo, é necessário que o corpo mantenha uma temperatura normal. Numa pessoa com uma temperatura corporal baixa, a maioria dos órgãos, em especial o coração e o cérebro, torna-se lenta e deixa de funcionar.

A temperatura corporal baixa quando a pele é exposta a um ambiente mais frio. Como resposta a essa queda de temperatura, o organismo utiliza vários mecanismos protetores para gerar calor adicional. Por exemplo, os músculos produzem calor através dos calafrios. Os pequenos vasos sanguíneos que se encontram na pele contraem-se para desviar mais sangue para os órgãos vitais, como o coração e o cérebro. No entanto, como a quantidade de sangue quente que chega à pele é menor, zonas do corpo como os dedos das mãos e dos pés, as orelhas e o nariz resfriam-se mais rapidamente. Se a temperatura corporal cair muito abaixo dos 31 °C (cerca de 88 °F), esses mecanismos protetores deixam de funcionar e o organismo não consegue voltar a se aquecer. Se a temperatura corporal cair abaixo de 28 °C (cerca de 83 °F), pode ocorrer a morte.

O risco de lesões provocadas pelo frio aumenta nas seguintes circunstâncias:

Quando o fluxo sanguíneo é demasiado lento

Quando o consumo de alimentos é inadequado

Quando ocorre desidratação ou exaustão

Quando o ambiente está úmido ou quando uma parte do corpo entra em contato com algo úmido

Quando a pessoa entra em contato com uma superfície metálica

Quando o oxigênio não é suficiente, tal como ocorre a grandes altitudes

Se a pele, os dedos das mãos e dos pés, as orelhas e o nariz estiverem bem protegidos ou ficarem expostos ao frio por pouco tempo, não haverá lesões, mesmo em climas extremamente frios.