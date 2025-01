As pessoas com úlcera de frio devem ser cobertas com um cobertor quente, pois também podem sofrer de hipotermia. Sempre que possível, o aquecimento da área afetada pela úlcera de frio deve começar imediatamente. A área é submersa em água morna em temperatura não superior à que puder ser confortavelmente tolerada pelo cuidador (cerca de 37 a 39 °C ou 98,6 a 102,2 °F). Esfregar a área (por exemplo, com neve) deve ser evitado, pois leva a mais danos aos tecidos. Como a área está insensível, as pessoas não conseguem dizer se está se desenvolvendo uma queimadura. Assim, a área não deve ser aquecida em frente a um fogo, ou com uma almofada de aquecimento ou cobertor elétrico.

É mais prejudicial descongelar e voltar a congelar tecido do que deixá-los congelados. Assim, se as pessoas com úlceras de frio precisam ser reexpostas a condições de congelamento, especialmente se elas precisam andar com pés congelados, o tecido não deve ser descongelado. Pés descongelados são mais vulneráveis ​​a danos causados ​​por caminhar. Além disso, devem ser feitos todos os esforços para proteger o tecido danificado de fricção, constrição ou outros danos. Geralmente, os pés são limpos, secos e cobertos. As pessoas são mantidas quentes e, se possível, são-lhes administrados analgésicos. Elas são levadas para um hospital assim que possível.

Úlcera de frio Vídeo