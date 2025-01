Toxicidade gasosa durante o mergulho

O monóxido de carbono é um produto de combustão. O monóxido de carbono pode entrar no ar de um mergulhador se a válvula de admissão do compressor de ar estiver demasiado perto do escape do motor ou se o óleo lubrificante em um compressor avariado ficar quente o suficiente para queimar parcialmente, produzindo monóxido de carbono.

Os sintomas incluem enjoo, dor de cabeça, fraqueza, falta de coordenação e confusão. Os casos graves de intoxicação por monóxido de carbono podem causar convulsões, perda de consciência ou coma. O diagnóstico é feito com um exame de sangue. À medida que o tempo passa, o nível sanguíneo diminui, de modo que para fazer o diagnóstico, o exame deve ser realizado assim que possível. O fornecimento de ar do mergulhador também pode ser testado relativamente a monóxido de carbono.

As pessoas recebem oxigênio. Os altos níveis no sangue de oxigênio ajudam a eliminar monóxido de carbono do sangue, mas nem sempre causam danos nos órgãos. Nas pessoas com intoxicação grave, pode-se administrar oxigenoterapia em alta pressão em uma câmara hiperbárica, disponível em certos centros médicos.