Embolia gasosa arterial

As pessoas com embolia arterial gasosa são colocadas deitadas imediatamente e recebem oxigênio. Elas devem retornar assim que possível a um ambiente de alta pressão, para que as bolhas de ar sejam comprimidas e forçar a se dissolverem no sangue. Muitos centros médicos possuem câmaras de pressão elevada (de recompressão ou hiperbárica) para este objetivo.

Voar, mesmo que seja à baixa altitude, reduz a pressão atmosférica e faz com que as bolhas se expandam mais, mas o transporte aéreo pode ser justificável caso desta forma se ganhe tempo substancial na deslocação das pessoas para uma câmara adequada. Se possível, as pessoas devem viajar em um avião, cuja pressurização seja equivalente à do nível do mar, ou o avião deve voar a uma altitude baixa, conforme as normas de segurança. Também se recomenda oxigênio suplementar para a respiração.