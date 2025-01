O edema pulmonar por imersão é um desenvolvimento súbito de líquido nos pulmões que ocorre tipicamente prematuramente durante um mergulho e em profundidade.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões por mergulho).

O edema pulmonar por imersão tornou-se mais amplamente reconhecido nas últimas duas décadas. Ele acontece quando o sangue das pernas e abdômen é redistribuído para os pulmões, o que aumenta a pressão nos vasos sanguíneos dos pulmões, causando vazamento de plasma para os espaços de ar. Ele geralmente ocorre em nadadores de competições em águas abertas, na superfície, mas também pode ocorrer em mergulhadores. O edema pulmonar por imersão não está relacionado a barotrauma pulmonar nem a doença de descompressão. Água fria, um histórico de hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares são fatores de risco.

Os mergulhadores geralmente sobem rapidamente e com uma respiração muito deficiente. Uma tosse com expectoração espumosa ou sanguinolenta é típica e os níveis de oxigênio no sangue são baixos.

Os médicos podem fazer exames, como radiografias do tórax e ecocardiogramas, para confirmar o diagnóstico.

O tratamento inclui a remoção da água e o fornecimento de oxigênio. Diuréticos e ventilação mecânica no hospital, às vezes, são necessários. A terapia por recompressão não é administrada.

Prevenção de edema pulmonar por imersão Os médicos examinam as pessoas que tiveram edema pulmonar por imersão quanto a Hipertensão arterial

Valvulopatias

Cardiomiopatia

Doença pulmonar Os médicos também consideram a possibilidade de doença arterial coronariana silenciosa em pessoas com fatores de risco apropriados. O edema pulmonar por imersão costuma voltar a ocorrer em indivíduos suscetíveis; portanto, essas pessoas devem ser avaliadas quanto a fatores de risco tratáveis, antes de voltarem a mergulhar ou a competições de natação.