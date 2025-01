Qualquer outro sintoma da doença de descompressão indica a necessidade de um tratamento numa câmara de pressão elevada (de recompressão ou de oxigênio hiperbárico), porque a terapia de recompressão repõe a circulação sanguínea normal e o oxigênio nos tecidos afetados. Depois da recompressão, a pressão é reduzida aos poucos, com pausas preestabelecidas, para que os gases em excesso tenham tempo de abandonar o organismo sem causar lesões. Uma vez que os sintomas podem voltar a surgir ou podem piorar após as primeiras 24 horas, submete-se a tratamento mesmo as pessoas que apresentam apenas dor moderada ou transitória ou sintomas neurológicos.

A terapia de recompressão é mais benéfica quando iniciada rapidamente. Ao voar em um avião, a pressão do ar no compartimento do passageiro é menor do que no solo, e essa diferença de pressão pode, às vezes, piorar uma doença de descompressão. No entanto, em pessoas com sintomas graves, o benefício de ser tratado mais cedo em uma câmara hiperbárica é muito maior do que o risco de não ser tratado. Os especialistas geralmente recomendam voar em uma aeronave comercial, que pode ser pressurizada, ou voar em altitude baixa se a aeronave não tiver pressurização.

A terapia de recompressão pode ser benéfica até 48 horas ou mais depois do mergulho e deve ser aplicada mesmo que chegar à câmara mais próxima necessite de uma viagem longa. Durante o tempo de espera e o de transporte, deve ser administrado oxigênio com uma máscara facial muito bem ajustada e líquidos por via oral ou por via intravenosa. Um atraso prolongado no tratamento aumenta o risco de lesões permanentes.