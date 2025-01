Considerações gerais sobre lesões por mergulho

As pessoas que praticam mergulho com imersão profunda, com garrafas de oxigênio ou com escafandro, estão sujeitas ao risco de um certo número de lesões, sendo a maioria delas causadas por alterações de pressão. Esses distúrbios também podem afetar pessoas que trabalham em túneis subaquáticos ou em habitáculos pneumatizados (como os cubículos impermeáveis utilizados para o trabalho de construção). Essas estruturas contêm ar à elevada pressão para evitar que a água entre dentro delas.

Pressão debaixo da água A pressão elevada debaixo da água se deve ao peso do volume da água que se encontra por cima, do mesmo modo que a pressão atmosférica (barométrica) em terra firme é causada pelo peso do ar que se encontra por cima. Ao mergulhar, a pressão é medida em unidades de profundidade (metros) ou em unidades de pressão absoluta (atmosferas). A unidade de pressão absoluta em atmosferas inclui o peso da água, que a cerca de 10 metros de profundidade é de 1 atmosfera (1,03 quilos por centímetro quadrado), mais a pressão atmosférica da superfície, que é de 1 atmosfera. Desta forma, um mergulhador que se encontra a uma profundidade de 10 metros está exposto a uma pressão total de 2 atmosferas ou ao dobro da pressão atmosférica da superfície. A cada 10 metros mais de profundidade, a pressão aumenta 1 atmosfera. Os distúrbios de mergulho relacionados à pressão podem resultar de Expansão ou compressão de espaços cheios de gás no corpo (barotrauma)

Liberação de nitrogênio dissolvido no sangue e nos tecidos (doença de descompressão) Cada processo pode causar bolhas nas artérias para bloquear o fluxo sanguíneo para os órgãos (embolia gasosa arterial). Gases como oxigênio e nitrogênio também podem causar distúrbios (toxicidade por oxigênio e narcose por nitrogênio) quando respirados a altas pressões, como quando as pessoas mergulham em grande profundidade.

Outros distúrbios relacionados a mergulho Submergir em água fria pode conduzir rapidamente a uma temperatura corporal perigosamente baixa (hipotermia), que causa torpor e alteração do estado de consciência. Raramente, a água fria também pode desencadear irregularidades do ritmo cardíaco fatais nas pessoas com doença arterial coronariana. Outros perigos potenciais do mergulho incluem Afogamento

Mordidas e picadas da vida marinha

Queimaduras solares e distúrbios causados pelo calor

Cortes e hematomas

Enjoo do movimento

Edema pulmonar por imersão Medicamentos (prescritos, alguns sem prescrição médica), drogas ilícitas e álcool podem ter efeitos perigosos e imprevisíveis em águas profundas, assim como diversos quadros clínicos (consulte Quadros clínicos que podem impossibilitar o mergulho). As lesões por mergulho podem resultar em afogamento se causarem quaisquer dos problemas a seguir: Pensamento afetado ou sonolência

Perda da consciência, fraqueza

Pânico

Perda de equilíbrio e desorientação A Divers Alert Network (linha direta de emergência 24 horas, 919‑684-9111) é um recurso importante que trata das necessidades de mergulhadores recreacionais ao redor do mundo, de duas formas importantes: Ela ajuda os médicos a prestarem assistência médica de emergência a mergulhadores que precisam.

Ela promove a segurança do mergulho por iniciativas de pesquisa, serviços educacionais e produtos relacionados a mergulho.