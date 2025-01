Visto que o ar submetido a uma pressão elevada se comprime, cada inspiração efetuada em profundidades contém muito mais moléculas do que uma inspiração feita à superfície. A 10 metros (isto é, 2 atmosferas de pressão absoluta), por exemplo, cada inalação contém o dobro de moléculas do que uma inspiração realizada à superfície e, por isso, esgota um cilindro de ar em metade do tempo. À medida que a pressão diminui, o ar se expande e o seu volume aumenta. Desse modo, quando um mergulhador encher os pulmões com ar comprimido a 10 metros e subir sem expirar livremente, o volume de ar duplica, causando uma hiperinsuflação dos pulmões.

A hiperinsuflação pulmonar pode romper os pequenos sacos de ar e deixar que o ar escape. O ar que sai dos pulmões pode ficar preso no espaço existente entre os pulmões e a parede torácica e causar um colapso do pulmão (pneumotórax). Em alternativa, o ar pode ser forçado a sair dos pulmões para dentro dos tecidos que rodeiam o coração (pneumomediastino), para baixo da pele do pescoço e na parte superior do tórax (enfisema subcutâneo) ou para os vasos sanguíneos (embolia gasosa – veja Tipos incomuns de êmbolos). Geralmente, o ar nas artérias circula para outras partes do corpo (embolia gasosa arterial), onde pode bloquear o fluxo sanguíneo.

A causa mais comum do barotrauma pulmonar ocorre quando se interrompe a respiração durante uma subida com cilindro, o que quase sempre se deve ao fato de o ar ter se esgotado na profundidade. Devido ao pânico, os mergulhadores podem se esquecer de expirar livremente à medida que o ar dos seus pulmões se expande enquanto sobe. A embolia gasosa pode ocorrer em pequenas profundidades (como 1 m) se a pessoa que respira ar pressurizado contiver a respiração enquanto sobe. O barotrauma pulmonar pode até mesmo ocorrer em uma piscina, quando o ar é respirado a cerca de um metro (3 a 4 pés) de profundidade (como de um balde invertido transportado debaixo de água ou quando o equipamento de mergulho está sendo testado naquela profundidade) e não é exalado durante a subida. O barotrauma pulmonar também pode ocorrer devido à expansão do gás em áreas do pulmão comprometidas por uma doença.

A infecção por COVID-19 faz com que algumas pessoas desenvolvam problemas pulmonares que aumentam o risco de barotrauma pulmonar enquanto mergulham. As diretrizes recomendam que qualquer pessoa que tenha apresentado até mesmo sintomas leves relacionados à COVID (por exemplo, dor torácica, palpitações [batimentos tremulantes ou batimentos cardíacos acelerados], tosse significativa ou dificuldade para respirar) seja avaliada para garantir que seja seguro mergulhar.