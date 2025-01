Queimaduras no olho podem ocorrer após lesões por substâncias químicas ou relacionadas ao calor e podem resultar em complicações graves, incluindo a cegueira permanente.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões oculares.)

As pálpebras fecham-se depressa em uma reação reflexa para proteger os olhos contra danos. No entanto, os produtos químicos irritantes ou nocivos podem, por vezes, alcançar a superfície do olho, causando queimaduras químicas.

As queimaduras químicas mais perigosas envolvem substâncias que são ácidos fortes ou álcalis. As queimaduras por álcalis tendem a ser mais sérias do que as queimaduras por ácido. Os álcalis incluem a soda cáustica e são mais comumente encontrados em produtos de cal, concreto, gesso e argamassa, limpadores de forno e de ralos, detergentes de máquina de lavar louça e fertilizantes. As queimaduras podem envolver líquidos, que salpicam, ou, mais raramente, material pulverizado, que pode ser soprado para dentro dos olhos.

As queimaduras químicas graves da cúpula transparente na superfície frontal do olho (córnea), especialmente lesões causadas por álcalis, podem levar a cicatrização, perfuração do olho, infecção e cegueira.

As queimaduras químicas do olho são extremamente dolorosas. Como a dor é muito forte, a pessoa tende a manter as pálpebras fechadas. Pálpebras fechadas mantêm a substância irritante dentro do olho por um tempo prolongado, o que pode piorar o dano.

O reflexo de pestanejar geralmente faz com que o olho feche em resposta ao calor. Assim, as queimaduras térmicas tendem a afetar a pálpebra e não a conjuntiva ou a córnea. As queimaduras térmicas da conjuntiva ou da córnea são geralmente leves e podem não causar danos duradouros nos olhos.

A utilização de óculos de proteção ou de um escudo de proteção facial ao manusear materiais potencialmente perigosos é essencial para ajudar a prevenir queimaduras.