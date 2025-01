Nas primeiras 24 horas posteriores ao impacto direto no olho, o sangue pode fluir sob a pele das pálpebras e áreas circundantes, produzindo inchaço e um hematoma (contusão) habitualmente denominado olho roxo.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões oculares.)

O sangue geralmente drena para a parte inferior da pálpebra após 1 ou 2 dias, resultando em inchaço e descoloração por baixo da pálpebra inferior. Os olhos roxos em si geralmente não afetam a visão, desde que o sangramento permaneça superficialmente nas pálpebras, embora outras lesões oculares que os acompanham possam ser graves. Ocasionalmente, o sangramento pode afetar as estruturas mais profundas da órbita (órbita ocular) e, se a hemorragia orbital for grave, pode danificar permanentemente o nervo óptico.

Olho roxo Imagem SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Os olhos roxos desaparecem sem tratamento após alguns dias ou semanas. Durante as primeiras 24 a 48 horas, o gelo ajuda a reduzir a edema e atenua a dor do olho roxo.

Podem ser administrados medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs, tais como aspirina ou ibuprofeno) ou paracetamol se a dor for significativa. Contudo, as pessoas com sangramento dentro do olho devem tomar paracetamol e não devem tomar AINEs, pois estes podem piorar o sangramento.

Se uma pessoa tiver dor intensa no globo ocular ou problemas de visão (por exemplo, visão turva ou dupla), o médico examinará o olho em busca de lacerações (cortes), fraturas ou sangramento na órbita ocular.