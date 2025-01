Lacerações da pálpebra e do globo ocular

Se a pele que rodeia o olho ou a pele da pálpebra estiver cortada (lacerada), pode ser necessário suturar. Sempre que possível, os pontos próximos da extremidade das pálpebras devem ser suturados por um oftalmologista (médico especialista na avaliação e tratamento, cirúrgico e não cirúrgico, de distúrbios oftalmológicos). Os pontos são cuidadosamente colocados para garantir que não se desenvolvam deformações que afetarão a forma como as pálpebras se fecham e se movem sobre a córnea (na frente do olho). Uma lesão que faça com que a pálpebra fique caída, que atravesse toda a espessura da pálpebra ou que afete os dutos lacrimais (dutos que drenam as lágrimas do olho) também deve ser reparada por um oftalmologista. Os dutos lacrimais encontram-se em partes das pálpebras superiores e inferiores mais próximas do nariz.

Lesões graves na órbita (a área atrás do olho que é cercada por osso) podem causar um aumento repentino na pressão ao redor e dentro do olho (chamado de síndrome compartimental orbital), seja por sangramento interno ou inchaço ao redor do olho. O médico verifica a função visual e examina o globo ocular em todas as lesões da pálpebra para proteger contra qualquer perda potencial da visão. Se o inchaço da pálpebra for tão grande que interfere no exame do globo ocular, um oftalmologista deve ser consultado.

Às vezes, a lesão na pálpebra ou na pele ao redor do olho é pequena e há apenas hematomas (consulte Olho roxo). O sangue geralmente drena para a parte inferior da pálpebra após 1 ou 2 dias, resultando em inchaço e descoloração por baixo da pálpebra inferior. Os olhos roxos, por si só, geralmente não afetam a visão, apesar de outras lesões oculares que os acompanham poderem ser sérias.