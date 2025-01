Irite traumática e irite química

Revisado/Corrigido: out. 2024

A irite é uma inflamação do revestimento interior pigmentado do olho (úvea), da íris ou de ambos.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões oculares.)

A irite pode se desenvolver após um trauma por impacto no olho ou após uma queimadura química, geralmente no prazo de 3 dias. Contudo, a irite também pode se desenvolver sem lesão (consulte Uveíte).

Os sintomas podem incluir lacrimejamento, vermelhidão do olho e uma dor intensa no mesmo. Normalmente, as pessoas sofrem de visão embaçada ou dor quando expostas a luz intensa (fotofobia). A pupila pode estar dilatada ou apresentar formato irregular.

O médico baseia o diagnóstico no histórico e nos sintomas da pessoa, bem como nos resultados de um exame com lâmpada de fenda.