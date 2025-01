Repouso na cama com a cabeceira da cama elevada

Um protetor sobre o olho

Colírio

Uma pessoa com hifema deve ser examinada por um oftalmologista (um médico especialista na avaliação e tratamento, cirúrgico e não cirúrgico, de distúrbios oftalmológicos) o mais rápido possível. Algumas pessoas com sangramento grave ou distúrbios hemorrágicos (que tornam o sangramento e o ressangramento mais prováveis) ou que tomam medicamentos que previnem ou tratam coágulos (anticoagulantes) podem precisar de tratamento hospitalar.

Geralmente, o tratamento envolve repouso na cama com a cabeceira elevada para incentivar o sangue a assentar. Colírios são frequentemente administrados para dilatar a pupila (tal como atropina) e para reduzir a inflamação e minimizar a formação de cicatriz no olho (geralmente corticosteroides). É colocada uma proteção sobre o olho para prevenir lesões posteriores.

O médico mede a pressão no olho, pelo menos, uma vez por dia durante os primeiros dias. Essa medição é indolor, e é feita com um instrumento chamado tonômetro. Se a pressão for elevada, a pessoa poderá sentir enjoo, dores nos olhos e diminuição da visão. O oftalmologista pode prescrever colírio, tal como o que é usado para tratar glaucoma, para diminuir a pressão. A aspirina e outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides podem predispor ao sangramento e, por esta razão, devem ser evitados durante algumas semanas, se possível. Visto que um hifema aumenta o risco vitalício de desenvolvimento de glaucoma, as pessoas que sofreram de hifema devem realizar exames oculares todos os anos.

Se o sangramento é intenso ou recorrente, um oftalmologista pode administrar ácido aminocaproico ou ácido tranexâmico, que são medicamentos que aceleram a coagulação sanguínea. Em casos raros, se o sangramento recorrente causar um aumento da pressão no olho, o sangue pode precisar ser drenado cirurgicamente.