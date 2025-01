Fraturas da órbita

Como minimizar a dor e as hemorragias nasais

Às vezes, cirurgia

As pessoas com uma fratura da órbita devem evitar assoar o nariz, pois isso pode provocar inchaço se o ar expirado se acumular por baixo da pele à volta do olho. A utilização de um spray nasal que contraia os vasos sanguíneos (vasoconstritor tópico) durante dois a três dias pode ajudar a minimizar os sangramentos nasais. No que diz respeito às restantes fraturas e lesões, a aplicação de gelo pode ajudar a diminuir a dor e o inchaço. Manter a cabeça elevada acima do nível do coração pode também ajudar a prevenir inchaço posterior. Os analgésicos podem ajudar a controlar a dor. Antibióticos podem ser usados, caso uma infecção se desenvolva.

É necessária uma reparação cirúrgica dos ossos faciais se uma fratura por explosão obstruir os músculos ou tecidos moles da órbita e provocar visão dupla. Ela também pode ser considerada se a fratura for grande ou se houver afundamento do globo ocular. Após garantir que a fratura não danificou uma estrutura vital, o cirurgião usa implantes, uma lâmina de plástico fina ou um enxerto ósseo para ligar as partes quebradas e ajudar a cicatrização, e libera qualquer músculo ou outro tecido orbital que esteja preso.