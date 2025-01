Descolamento da retina causado por lesão ocular

O descolamento da retina é indolor e pode ser assintomático inicialmente ou quando há um pequeno descolamento. As pessoas geralmente apresentam os seguintes sintomas, que pioram quanto mais a retina se descola:

Ver uma quantidade aumentada de formas flutuantes (moscas volantes – manchas/linhas que parecem se mover pelo campo de visão da pessoa)

Ver muitos pontos de luz intensa, que duram menos de um segundo (fotopsias)

Visão embaçada

Ter uma área cega na visão (corte do campo visual)

Primeiro há perda de visão periférica, e a perda da visão piora com o nível do descolamento. A perda de visão faz com que o campo de visão fique acinzentado ou é semelhante a uma cortina ou um véu que desce sobre a linha de visão. Pode haver sangue no humor vítreo gelatinoso próximo à parte posterior do olho (hemorragia vítrea). Se a mácula se descolar, a visão piora rapidamente e fica totalmente turva. Uma pessoa com qualquer desses sintomas deve consultar um médico o mais rápido possível.