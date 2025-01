Considerações gerais sobre lesões oculares

Uma pessoa com uma lesão ocular deve ser examinada por um médico. Os óculos (se usados) devem ser trazidos para que a visão da pessoa possa ser avaliada com sua correção normal. Esta avaliação pode ajudar o médico a saber se qualquer visão anormal é um problema novo ou antigo.

O exame ocular pode incluir uma avaliação cuidadosa da pupila (o ponto preto no centro do olho) e dos movimentos oculares, bem como um exame com lâmpada de fenda e oftalmoscopia. O exame com lâmpada de fenda contém uma luz, um instrumento ajustável com lentes de aumento binoculares e uma mesa que ajusta a posição destes componentes. O exame com lâmpada de fenda avalia principalmente a parte frontal do olho, especialmente a superfície do olho e a pálpebra. As pálpebras são evertidas (viradas) para examinar a sua parte inferior. A oftalmoscopia avalia principalmente a parte posterior do olho. Frequentemente, a oftalmoscopia é realizada após o olho ser dilatado com colírio, tal como ciclopentolato e fenilefrina. Após a dilatação, podem ser vistas mais partes do olho, especialmente a retina.

Se a lesão for séria, particularmente se a visão for afetada, o médico que examinou primeiro a pessoa organiza a visita a um oftalmologista (um médico especialista na avaliação e tratamento, cirúrgico e não cirúrgico, de distúrbios oftalmológicos) para que ele avalie e trate a pessoa. Os olhos com lesões podem ficar muito inchados e difíceis de se abrir, mas os médicos precisam abrir os olhos para examiná-los e determinar que lesões precisarão de tratamento. Os olhos podem quase sempre ser abertos de forma suave, apesar de poderem ser necessários alguns instrumentos para o fazer. Isto deve ser feito com cuidado para evitar pressão no globo ocular, caso haja alguma laceração no próprio globo ocular.

Às vezes, um exame de imagem (raio-X simples ou tomografia computadorizada [TC]) é feito como parte da avaliação de uma pessoa com lesão ocular, principalmente se o médico suspeitar da presença de um corpo estranho no olho ou de uma fratura da órbita ocular. Como as radiografias simples não detectam adequadamente todos os corpos estranhos, o médico pode usar uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética (RM) de acompanhamento para confirmar a presença de corpos estranhos no olho. Entretanto, a ressonância magnética nunca é usada como o primeiro exame de imagem porque seu campo magnético pode causar movimento de quaisquer objetos metálicos estranhos incrustados no olho.