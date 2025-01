Abrasões da córnea e corpos estranhos na córnea

Antes de remover um corpo estranho da córnea, o médico geralmente insensibiliza a superfície do olho com uma gota anestésica (como proparacaína). O médico também pinga um colírio que contém um corante (fluoresceína) que brilha com iluminação especial, tornando os objetos superficiais mais visíveis e revelando abrasões. Usando uma lâmpada de fenda ou outro instrumento ampliador, o médico remove quaisquer objetos estranhos restantes. Muitas das vezes, o corpo estranho pode ser removido com um cotonete de algodão esterilizado úmido ou extraído com água esterilizada (irrigação). Se a pessoa for capaz de fixar o olhar sem mover o olho, os corpos estranhos que não podem ser extraídos com facilidade com um cotonete podem ser retirados, muitas vezes, com uma agulha subcutânea esterilizada ou um instrumento especial de forma indolor.

Quando o corpo estranho é de ferro ou aço e foi extraído, pode deixar um anel de óxido, que deve ser retirado com uma agulha subcutânea esterilizada ou uma fresa esterilizada rotativa de baixa velocidade (uma pequena ferramenta cirúrgica que apresenta superfície diminuta que roda, aperta e perfura).

Por vezes, um corpo estranho fica preso por baixo da pálpebra superior. A pálpebra deve ser virada ao contrário (um procedimento indolor chamado eversão) para remover o corpo estranho. Os médicos podem também passar um cotonete de algodão esterilizado sobre o interior da pálpebra para remover quaisquer partículas diminutas que possam não ser visíveis.