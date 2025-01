Os sintomas mais frequentes de lesões uretrais incluem sangue na extremidade do pênis (nos homens) ou na abertura uretral (nas mulheres), sangue na urina, incapacidade de urinar e dor durante a micção. Hematomas poderão ser visíveis entre as pernas ou nos genitais. Podem surgir outros sintomas quando surgem complicações. Por exemplo, se a urina passar para os tecidos circundantes, poderá surgir uma infecção. Além disso, a lesão pode fazer com que a uretra se estreite (estenose) próximo ao local da lesão, dificultando a diurese. Os homens também podem apresentar piora da capacidade de ter uma ereção (disfunção erétil), provocada por danos nos nervos ou no fornecimento de sangue ao pênis.