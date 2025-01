Os ureteres são tubos que transportam a urina dos rins à bexiga.

(Consulte Considerações gerais sobre lesões no trato urinário e nos genitais).

Órgãos do trato urinário

A maior parte das lesões ureterais ocorre durante cirurgias pélvicas ou abdominais, como a retirada do útero (histerectomia) ou do cólon (colectomia), parto por cesariana, reparação de um aneurisma da aorta abdominal ou durante uma uretroscopia (exame do ureter com um tubo de visualização rígido ou flexível). Outra causa rara de lesão ureteral é a entrada de uma bala ou de um objeto cortante. Em casos raros, as lesões contundentes, em particular as que fazem com que o tronco se dobre para trás, podem separar a parte superior do ureter do rim. Tais lesões são mais comuns em crianças e adolescentes jovens.

Complicações Se as lesões ureterais não forem tratadas, podem surgir complicações, tais como Formação de acúmulo de pus (abscesso)

Bloqueio do fluxo urinário

Vazamento e infecção urinária persistentes

Estreitamento do ureter (estenose)

Formação de uma ligação anormal com outra estrutura abdominal (fístula)

Sintomas de lesões ureterais As pessoas com lesões ureterais podem queixar-se somente de uma dor abdominal ou na região entre as costelas e o quadril (flanco) ou podem notar uma perda de urina pela ferida. É possível a febre acompanhar uma infecção causada por perda persistente de urina. Pode surgir sangue na urina.

Diagnóstico de lesões ureterais Exames de diagnóstico por imagem, cirurgia exploratória ou ambos Visto que a lesão ureteral é raramente a causa mais provável de tais sintomas, uma lesão do ureter poderá não ser identificada de imediato. Geralmente, os médicos suspeitam de uma lesão quando uma pessoa que apresenta sintomas se submeteu recentemente a um procedimento cirúrgico ou quando uma pessoa apresenta uma ferida que penetrou o abdômen. Quando se suspeita de lesão ureteral, é necessário proceder a exames de diagnóstico por imagem. O exame inicial é frequentemente uma tomografia computadorizada (TC) com meio de contraste radiopaco. Por vezes, é realizada uma urografia retrógrada (uma radiografia tirada após instilação de um meio de contraste radiopaco diretamente na extremidade do ureter), geralmente durante uma cistoscopia (passagem de um tubo de visualização flexível através da uretra para a bexiga). Por vezes, as lesões ureterais são identificadas durante a cirurgia.