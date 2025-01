A maioria das lesões nos genitais ocorre em homens e pode incluir lesão nos testículos, no escroto e/ou no pênis. Lesões genitais graves ocorrem mais comumente no campo de batalha, geralmente devido a minas terrestres.

Vários tipos de lesões podem afetar o pênis. O pênis pode ser seccionado parcial ou totalmente. Por vezes, consegue-se reimplantar o pênis amputado, mas o grau de recuperação da sensibilidade e do funcionamento varia. Os anéis penianos constringentes, aplicados para aumentar as ereções, podem estrangular o pênis e causar danos permanentes. A remoção do anel é geralmente suficiente. As lesões penetrantes, incluindo mordidas de animais e de seres humanos e feridas por disparos de armas, são menos frequentes e podem também envolver a uretra. Pode ser necessário realizar uma cirurgia para tratar lesões do pênis e lesões da uretra.

A retirada do clítoris em mulheres (mutilação genital feminina), prática adotada em algumas culturas, é também uma forma de traumatismo nos genitais.

Cortes no pênis É muito frequente o pênis ficar preso no zíper da calça, especialmente em crianças; porém, os pequenos cortes decorrentes desta situação costumam sarar rapidamente. A meta é simplesmente manter os cortes limpos; deve-se tomar antibióticos se eles infeccionarem. Se um fecho de correr (zíper) prender a pele do pênis ou do escroto, o fecho pode ser removido usando-se um alicate (cortador diagonal) para cortar a barra superior do fecho, que conecta a placa da frente com a de trás. Em seguida, o fecho se abre em duas partes, e os dentes do fecho se separam imediatamente. Como remover um zíper da pele do pênis

Uma curvatura excessiva pode fraturar um pênis ereto. Tal curvatura pode ocorrer durante relações sexuais vigorosas se o pênis for curvado contra o osso pélvico do parceiro. Fraturas do pênis também podem envolver uma lesão uretral. A "fratura" é, na verdade, uma laceração no revestimento (túnica albugínea) de uma das duas estruturas tipo tubo do pênis (corpo cavernoso) que contém o fluxo sanguíneo adicional que mantém a ereção. A pessoa sente dor imediata, inchaço e descoloração, sendo que o pênis parece estar deformado. Geralmente, é necessária uma cirurgia urgente para reparar essas fraturas e prevenir a curvatura anômala do pênis ou uma disfunção erétil permanente.