Considerações gerais sobre lesões no trato urinário e nos genitais

Os rins e as demais partes do trato urinário (bexiga, ureteres [tubos que transportam urina dos rins para a bexiga] e uretra [tubo através do qual a urina sai do corpo]) podem sofrer lesões de várias formas. Alguns exemplos incluem lesões devido a uma força contundente (mais frequentemente acidentes com veículos a motor, quedas ou lesões provocadas por esportes) ou uma força penetrante (mais frequentemente feridas provocadas por disparos ou objetos cortantes) ou cirurgia. O traumatismo do trato urinário está frequentemente associado a um traumatismo de outros órgãos, especialmente os órgãos abdominais. Nos homens, pênis e testículos também podem ser lesionados.

Órgãos do trato urinário

Como a função principal dos rins é filtrar continuamente os resíduos metabólicos do sangue e eliminá-los do organismo pelo trato urinário, as lesões nos rins ou no trato urinário podem levar a uma incapacidade de realizar essas funções (insuficiência renal). Outras complicações resultantes de uma lesão incluem sangramento, fuga de urina do trato urinário para os tecidos circundantes e infecção. A prevenção de danos permanentes do trato urinário, até mesmo da morte, pode depender de um diagnóstico e tratamento rápidos.