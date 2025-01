O tamponamento cardíaco é a pressão exercida no coração pelo sangue ou líquido, que se acumula na membrana de 2 camadas que circunda o coração (pericárdio). Este distúrbio interfere na capacidade do coração de bombear sangue.

As pessoas costumam sentir vertigem e falta de ar e podem desmaiar.

O diagnóstico se baseia em sintomas, resultados de exames e normalmente em uma ultrassonografia do coração (ecocardiograma) realizada no pronto-socorro.

O sangue ao redor do coração é drenado usando uma agulha e, às vezes, cirurgia.

(Consulte também Introdução a lesões no tórax).

No tamponamento cardíaco, o líquido ou sangue se acumula entre as 2 camadas do pericárdio, o qual passa a comprimir fortemente o coração. Esta pressão pode impedir o coração de se encher de sangue. Consequentemente, menos sangue é bombeado para o corpo, algumas vezes causando choque (com a pressão arterial ficando perigosamente baixa) e morte.

As causas mais comuns são ruptura de um aneurisma aórtico (uma protuberância na parede da aorta), câncer de pulmão avançado, pericardite aguda (inflamação do pericárdio), um ataque cardíaco e cirurgia cardíaca.

As lesões no tórax também podem causar tamponamento cardíaco. As mais comuns dessas lesões são ferimentos provocados por punhaladas. As lesões contundentes que laceram a parede do coração podem causar tamponamento, mas muitas pessoas com esses ferimentos morrem antes que possam ser levadas para tratamento médico.

Sintomas de tamponamento cardíaco Pessoas com tamponamento cardíaco podem ter sensação de desmaio iminente ou falta de ar. Elas podem desmaiar. Elas podem ter pressão arterial baixa e frequência cardíaca rápida. A pele pode ficar fria, suada e azulada. As veias no pescoço podem parecer inchadas ou distendidas.

Diagnóstico de tamponamento cardíaco Avaliação médica

Ecocardiograma O diagnóstico e tratamento imediatos são essenciais, pois o tamponamento cardíaco pode ser rapidamente fatal. O diagnóstico baseia-se em sintomas, resultados de exames e, em geral, ecocardiograma. Um ecocardiograma (que utiliza ondas de ultrassom para produzir uma imagem do coração) é o padrão ouro para confirmar o diagnóstico.