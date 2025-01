Avaliação médica

Medir a pressão no compartimento

Se as pessoas que sofreram uma lesão manifestarem os sintomas a seguir, principalmente se a lesão tiver sido grave ou se elas estiverem usando tala ou gesso, elas devem procurar um médico imediatamente:

Aumento da dor em um membro imobilizado

Dor ao mover delicadamente os dedos da mão ou do pé de um membro imobilizado

Dormência no membro

Os médicos suspeitam de síndrome compartimental baseados nos sintomas. Para confirmar o diagnóstico, eles verificam o pulso no membro e medem a pressão no compartimento. Para medir a pressão, eles podem usar uma agulha com um monitor de pressão preso a ela. Eles inserem a agulha no compartimento do membro afetado, logo abaixo da fáscia. O monitor registra a pressão e a agulha é retirada. Ou, em vez de uma agulha, eles podem inserir um tubo flexível fino (cateter) que permanece no lugar para que a pressão possa ser monitorada continuamente.