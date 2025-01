Para fraturas estáveis de menor gravidade, geralmente apenas analgésicos e caminhada

Para fraturas graves, um dispositivo externo ou cirurgia para imobilizar a pélvis

Se necessário, procedimentos para estancar o sangramento

Quando pessoas envolvidas em um acidente grave são levadas ao pronto-socorro, as lesões sérias precisam ser tratadas o mais rápido possível. Se o sangramento for grave, é preciso tomar medidas imediatamente para estancá-lo. As pessoas geralmente precisam ser hospitalizadas.

Fraturas pélvicas estáveis de menor gravidade costumam consolidar-se sem causar incapacidade permanente. Raramente é necessária uma cirurgia, mas pode ser necessário repouso na cama. Entretanto, o repouso na cama deve ser feito pelo menor período possível. Analgésicos podem ajudar a aliviar a dor o suficiente para que as pessoas possam andar. Para evitar fraqueza, rigidez e outras complicações que ocorrem com o repouso na cama, as pessoas devem caminhar, ficar de pé e colocar seu peso total na articulação o quanto antes, mesmo que consigam fazê-lo somente por um curto espaço de tempo. A área não fica mais lesionada ao tentar andar. A maioria das pessoas consegue fazer trajetos curtos sem um andador em uma semana e consegue andar sem ajuda e apenas com desconforto leve em um a dois meses.

As fraturas pélvicas graves, que são frequentemente instáveis, precisam ser imobilizadas. A equipe de emergência geralmente estabiliza uma articulação envolvendo-a com tiras de pano ou com uma faixa destinada a esta finalidade até que a lesão possa ser estabilizada de forma mais permanente. Para estabilizar a lesão de forma mais segura, sobretudo se houver outras lesões sérias, os médicos podem prender uma armação de metal rígido à pélvis, fora do corpo, usando parafusos longos inseridos pela pele nos ossos. Este dispositivo é chamado um fixador externo. Assim que a lesão estiver mais estável, geralmente se realiza uma cirurgia para alinhar os fragmentos de ossos fraturados e inserir placas e parafusos para mantê-los na posição (chamado redução aberta com fixação interna, ou ORIF). Depois que a pélvis for estabilizada, as pessoas são incentivadas a andar o quanto antes. Às vezes, a fratura é reparada imediatamente numa cirurgia, sem o uso de um fixador externo.

Se o sangramento continuar, pode ser feita embolização ou tamponamento pélvico:

A embolização envolve inserir um tubo flexível fino (cateter) em um vaso sanguíneo e introduzi-lo no vaso sanguíneo lesionado. São inseridas espirais diminutas ou uma substância semelhante a gel por meio do cateter nos vasos sanguíneos hemorrágicos para bloqueá-los e, desta forma, estancar o sangramento.

O tamponamento pélvico envolve cirurgia para inserir material ao redor dos órgãos danificados na pélvis. Este material absorve o sangue e faz pressão nos vasos sanguíneos, o que ajuda a diminuir ou estancar o sangramento. Depois que o sangramento estancou, geralmente dias depois, é realizada uma cirurgia para retirada do tamponamento e a pélvis é reparada cirurgicamente (ORIF).

As outras lesões são tratadas de acordo com a necessidade.