Fraturas dos dedos dos pés

Sintomas de fraturas do dedo do pé

O dedo fraturado geralmente fica dolorido, inchado e sensível. Muitas vezes, o sangue se acumula sob a unha do dedo, sobretudo se ele tiver sido esmagado, formando uma mancha preto-arroxeada (hematoma subungueal).

Hematoma subungueal (unha do dedo do pé) Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

As fraturas do dedão (hálux) tendem a ser mais graves do que as de outros dedos do pé. A dor é mais intensa, e há mais inchaço e manchas roxas. As pessoas podem não conseguir andar.