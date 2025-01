As fraturas de pulso geralmente resultam de uma queda sobre uma mão estendida.

O pulso fraturado fica dolorido, inchado e sensível ao toque e, às vezes, rijo e constantemente dolorido.

Geralmente, os médicos conseguem identificar essas fraturas nas radiografias, mas ocasionalmente é necessária uma tomografia computadorizada.

Com frequência, os fragmentos ósseos podem ser recolocados no lugar (redução) com manipulação e, depois, mantidos no lugar com uma tala, mas há vezes em que uma cirurgia se faz necessária.

Geralmente, o pulso é fraturado quando as pessoas caem sobre uma mão estendida (para brecar a queda) com o pulso dobrado para trás. Em consequência, o rádio é fraturado próximo ao pulso, e a extremidade fraturada do rádio é deslocada para cima, na direção da parte de trás da mão. Esse tipo de fratura é chamado de fratura de Colles. Às vezes, o pulso fica nitidamente fora de posição. Se a força do impacto for grande, as duas extremidades do rádio fraturado ficam acavaladas, e o osso parece encurtado. Muitas vezes, parte da ulna também está fraturada. As fraturas de Colles são comuns entre pessoas idosas, sobretudo se tiverem osteoporose, que enfraquece os ossos.

Menos frequentemente, o pulso é fraturado quando as pessoas caem com a mão dobrada para frente quando a parte de trás do pulso é atingida, por exemplo, com um taco de hóquei ou lacrosse. A extremidade fraturada do rádio é deslocada para baixo, em direção ao lado palmar do pulso. Esse tipo de fratura é chamado de fratura de Smith.

Fraturas do pulso: Colles e Smith

As fraturas do rádio podem estender-se à articulação do pulso.

O nervo mediano, nervo envolvido na síndrome do túnel do carpo, pode ser danificado. Este nervo percorre o pulso até a palma e alguns dedos da mão.

Sintomas de fraturas distais do antebraço O pulso fica dolorido, inchado e sensível. Se o nervo mediano for danificado, a extremidade do dedo indicador fica dormente e as pessoas podem ter dificuldade em apertar o polegar e o dedo mínimo juntos. Uma fratura do pulso pode resultar em rigidez, dor persistente e/ou osteoartrite, particularmente se a fratura se estende até a articulação do pulso ou se os fragmentos estão fora do lugar.

Diagnóstico de fraturas distais do antebraço Radiografias

Ocasionalmente, tomografia computadorizada (Consulte também Diagnóstico de fraturas.) Se as pessoas acharem que podem ter fraturado o pulso, elas devem consultar um médico. Geralmente, os médicos conseguem identificar as fraturas de pulso nas radiografias. Às vezes, é necessária uma tomografia computadorizada (TC) para identificar fraturas nas articulações. A TC combina radiografia com tecnologia de computador para produzir uma imagem tridimensional mais detalhada da área lesionada.