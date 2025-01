Uma tala (e, às vezes, gesso) ou um sapato ou bota especialmente projetados

Muitas vezes, instruções para não colocar peso no pé durante algum tempo

Fisioterapia

O tratamento das fraturas do pé depende do osso fraturado e do tipo de fratura, mas geralmente envolve colocar o pé e o tornozelo em uma tala (e, às vezes, em um molde de gesso) ou em um calçado ou bota especialmente projetados, com os dedos do pé expostos, prendedores de Velcro e uma sola rígida para proteger o pé de mais lesões.

Muitas vezes as pessoas são instruídas a não colocar nenhum peso no pé por um período. O tempo que é necessário aguardar depende da lesão e pode levar até várias semanas. Muitas vezes, os médicos incentivam as pessoas a mover o pé e o tornozelo assim que isso não for mais muito doloroso.

Muitas vezes, é necessário fazer fisioterapia. Ela consiste em exercícios específicos para melhorar a flexibilidade e o movimento do pé afetado e para fortalecer os músculos de apoio.