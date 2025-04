Fraturas do osso do calcanhar

Há fraturas que ocorrem no osso do calcanhar (calcâneo), localizado na parte posterior do pé.

Fraturas do calcanhar geralmente resultam de uma força potente e, assim, são frequentemente acompanhadas por lesões do joelho e da coluna.

Se o osso do calcanhar é fraturado, o calcanhar fica sensível e o pé e o tornozelo ficam geralmente inchados, sem poder suportar peso.

Geralmente, os médicos conseguem diagnosticar fraturas do calcanhar com base em radiografias, mas às vezes é necessária uma tomografia computadorizada.

Os médicos consultam um ortopedista para determinar o melhor tratamento para uma fratura do calcanhar.

O tratamento pode consistir em proteção (geralmente por uma tala), repouso, gelo, compressão e elevação (PRICE), depois engessar ou realizar cirurgia para reposicionar os fragmentos e mantê-los no lugar.

(Consulte também Considerações gerais sobre fraturas.)

Somente cerca de 1 a 2% de todas as fraturas são do osso do calcanhar. No entanto, essas fraturas podem causar problemas duradouros (como artrite), sobretudo se as fraturas não forem diagnosticadas e tratadas imediatamente.

Essas fraturas geralmente resultam de uma força potente, por exemplo, quando as pessoas aterrissam com os pés depois de cair de uma altura (como de uma escada). Outras causas incluem acidentes de carros e lesões relacionadas a esportes. Como as fraturas do calcanhar requerem uma força potente, os joelhos e/ou a coluna com frequência também são lesados.

Algumas fraturas do calcanhar se estendem para a articulação, fraturando a cartilagem que permite à articulação mover-se suavemente.

Fraturas por estresse também podem ocorrer no osso do calcanhar, principalmente em corredores de longas distâncias e outros atletas. As fraturas por estresse são fraturas incompletas no osso causadas por estresse repetido em vez de uma única lesão.

Localização do osso do calcanhar

Sintomas de fraturas do calcanhar O calcanhar fraturado fica sensível. O pé e o calcanhar costumam ficar muito inchados e podem apresentar hematomas. As pessoas não conseguem colocar peso no pé. Pode haver desenvolvimento de síndrome compartimental. Ela se desenvolve quando o inchaço exerce pressão nos vasos sanguíneos adjacentes reduzindo ou bloqueando o fluxo sanguíneo. Em consequência disso, os tecidos que ficam privados de sangue podem ser danificados ou necrosar. O tratamento imediato é crucial.

Diagnóstico de fraturas do calcanhar Radiografias

Algumas vezes, tomografia computadorizada (Consulte também Diagnóstico de fraturas.) Quando os médicos suspeitam que o osso do calcanhar está fraturado, eles tiram radiografias que geralmente mostram a fratura, se presente. Mas às vezes é necessário realizar uma tomografia computadorizada (TC). A TC combina radiografia com tecnologia de computador para produzir uma imagem tridimensional mais detalhada da área lesionada. Como as fraturas do calcanhar resultam de uma força potente, os médicos também verificam se há outras lesões, como fraturas do joelho ou da coluna.